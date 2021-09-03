У Харківській області радіостанція отримала штраф
Про це повідомляє портал "Перша столиця".
Національна рада оштрафувала радіостанцію "Радіо Клас" в Ізюмі.
Сума штрафу склала 1 800 грн.
Відомо, що це сталося через нестачу українських пісень на радіостанції.
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До слова, Харківська студентка в різкій формі висловилася проти української мови.
"Пишу курсову роботу е * * чою українською мовою і розумію, що влада мене ущемляє і мої права. Чому це я не можу писати свою наукову роботу російською? Хіба українською це буде більш інформативно? Якщо так подобається Українська-беріть і перекладайте. Чому ви ґвалтуєте мене, мою психіку і нерви", - емоційно заявила студентка.
На цьому дівчина не зупинилася. У коментарях до цього відео вона продовжила, заявивши, що розуміє вчених, які виїхали з України, адже їх написані російською мовою наукові роботи виявляються недійсними в Україні.
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