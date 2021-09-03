У Харківській області радіостанція отримала штраф

Про це повідомляє портал "Перша столиця".

Національна рада оштрафувала радіостанцію "Радіо Клас" в Ізюмі.

Сума штрафу склала 1 800 грн.

Відомо, що це сталося через нестачу українських пісень на радіостанції.

До слова, Харківська студентка в різкій формі висловилася проти української мови.

"Пишу курсову роботу е * * чою українською мовою і розумію, що влада мене ущемляє і мої права. Чому це я не можу писати свою наукову роботу російською? Хіба українською це буде більш інформативно? Якщо так подобається Українська-беріть і перекладайте. Чому ви ґвалтуєте мене, мою психіку і нерви", - емоційно заявила студентка.

На цьому дівчина не зупинилася. У коментарях до цього відео вона продовжила, заявивши, що розуміє вчених, які виїхали з України, адже їх написані російською мовою наукові роботи виявляються недійсними в Україні.

Нагадаємо, скандал розгорівся через фото української спортсменки з колегою з РФ: "де совість?"

Як повідомляла Politeka, студентка нецензурно вилаялася українською мовою: "чому я не можу писати російською?

Також Politeka писала, що Шевченку дорікнули за прес-конференції російською: "Зобов'язаний законом знати українську мову"