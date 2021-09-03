В Харьковской области радиостанция получила штраф

Об этом сообщает портал "Первая столица".

Национальный совет оштрафовал радиостанцию «Радио Класс» в Изюме.

Сумма штрафа составила 1 800 грн.

Известно, что это произошло из-за недостатка украинских песен на радиостанции.

К слову, харьковская студентка в резкой форме высказалась против украинского языка.

"Пишу курсовую работу е**м на украинском языке и понимаю, что власть меня ущемляет и мои права. Почему это я не могу писать свою научную работу на русском? Разве на украинском это будет более информативно? Если так нравится украинский – берите и переводите. Почему вы насилуете меня, мою психику и нервы”, – эмоционально заявила студентка.

На этом девушка не остановилась. В комментариях к этому видео она продолжила, заявив, что понимает ученых, которые уехали из Украины, ведь их написаны на русском языке научные работы оказываются недействительными в Украине.

Напомним, скандал разгорелся из-за фото украинской спортсменки с коллегой из РФ: "Где совесть?"

Как сообщала Politeka, студентка нецензурно выругалась на украинский язык: "Почему я не могу писать на русском?

Также Politeka писала, что Шевченко упрекнули за пресс-конференции на русском: "Обязан законом знать украинский язык"