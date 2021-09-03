У Харківській області поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого
Так, в поліцію надійшло повідомлення від випадкового перехожого про те, що в Чугуївському районі біля магазину сталася бійка.
Він став свідком того, як невідомий чоловік вдарив іншого ножем і побіг у невідомому напрямку.
На місці події поліцейські виявили тіло 40-річного місцевого жителя.
Менш ніж за годину правоохоронці розшукали та затримали 39-річного чоловіка.
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До слова, у Харкові чоловік переховувався від поліції за скоєння крадіжки
Про це повідомили в патрульній поліції.
У Немишлянському районі Харкова патрульні звернули увагу на підозрілого чоловіка, який при вигляді поліцейських різко пішов в інший бік і намагався втекти, коли побачив поліцію.
Під час перевірки документів стало відомо, чоловік перебуває у розшуку за скоєння крадіжки з проникненням у житло.
Зловмисника передали слідчим
Нагадаємо, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.
Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.
Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.