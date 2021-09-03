СБУ пообіцяла відреагувати на поведінку блогерів, які танцювали на техніці в Харківському тракторному заводі

Про це повідомила прес-секретар Служби безпеки в Харківській області Лілія Домашенко.

Так, блогери виклали в соцмережі відео, як четверо чоловіків: двоє, один з яких в балаклавах і камуфляжному одязі, забралися на самохідну артилерійську установку, ще один стояв поруч, четвертий — знімав відео.

Їх відео наразі недоступне для перегляду. Але в мережі воно встигло поширитися.

"Потрібно було б цих тиктокеров військкомат відразу з заводу на фронт відправив", "Може потрібно охоронця взяти за 3000 грн в місяць, щоб на Металолом здавать", "Справа в тому, що в Україні відсутня відповідальність за проникнення на об'єкти, що охороняються державою, лише адміністративна відповідальність", "В першу чергу це ганьба для української армії та СБУ повинна зайнятися людьми, що охороняють об'єкт. А не хлопцями, що шукають пригод", - пишуть у коментарях українці.

До слова, стрілянина прогриміла в центрі Києва-поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.