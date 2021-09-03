СБУ пообещала отреагировать на поведение блогеров, которые танцевали на технике в Харьковском тракторном заводе

Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности в Харьковской области Лилия Домашенко.

Так, блоггеры выложили в соцсети видео, как четверо мужчин: двое, один из которых в балаклавах и камуфляжной одежде, забрались на самоходную артиллерийскую установку, еще один стоял рядом, четвертый — снимал видео.

Их видео в настоящее время недоступно для просмотра. Но в сети оно успело распространиться.

"Нужно было что бы этих тиктокеров военкомат сразу с завода на фронт отправил", "Может нужно охранника взять за 3000 грн в месяц, чтоб на Металолом здавать", "Дело в том что в Украине отсутствует ответственность за проникновение на объекты, охраняемые государством, лишь административная ответственность", "В первую очередь это позор для украинской армии и СБУ должна заняться людьми, что охраняют объект. А не ребятами, что ищут приключений", - пишут в комментариях украинцы.

К слову, стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.