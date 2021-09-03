У Харкові водій тролейбуса поводився за кермом неналежно
Про це повідомили в соцмережах.
Обурені пасажири зняли на відео водія тролейбуса, який курив і говорив по телефону під час руху.
"Дуже нервова робота в 35 тролейбусі", - іронічно прокоментували інцидент в мережі.
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У мережі активно обговорюють відео:
"За куріння за кермом, та ще при перевезенні великої кількості людей тут мінімум звільнення", "Так у нас велика частина водіїв громадського транспорту курить за кермом. І що тепер? Треба кожен раз знімати і робити окремий пост з цього приводу?", "Якщо щось не подобається, то підійди і скажи водієві. Я так робила пару раз і водії гасили сигарети. А якщо знімати нишком і викладати, то що ж... Заробив на проїзд у тролейбусі", - пишуть у коментарях харків'яни.
Відео можна побачити тут.
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