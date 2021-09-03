В Харькове водитель троллейбуса вел себя за рулем неподобающе

Об этом сообщили в соцсетях.

Возмущенные пассажиры сняли на видео водителя троллейбуса, который курил и говорил по телефону во время движения.

«Очень нервная работа в 35 троллейбусе», — иронично прокомментировали инцидент в сети.

В сети активно обсуждают видео:

"За курение за рулем, да ещё при перевозке большого количества людей тут минимум увольнение", "Так у нас большая часть водителей общественного транспорта курит за рулём. И что теперь? Надо каждый раз снимать и делать отдельный пост по этому поводу?", "Если что-то не нравится, то подойди и скажи водителю. Я так делала пару раз и водители тушили сигареты. А если снимать втихаря и выкладывать, то что ж... Заработал на проезд в троллейбусе", - пишут в комментарих харьковчане.

Видео можно увидеть здесь.

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