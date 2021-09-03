У харківському метро людина впала на рейки
Як повідомили в прес-центрі КП "Харківський метрополітен", чоловік впав з власної необережності.
"З контактної рейки було знято напругу, пасажира оперативно витягли на платформу. О 20: 22 було подано напругу і розпочато рух поїздів. Зараз з пасажиром працюють правоохоронці і медики", – йдеться в повідомленні.
На графік руху поїздів НП не вплинуло.
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До слова, раніше повідомлялося, що в метро Харкова чоловік кинувся під поїзд.
На станції метро" Індустріальна " неадекватний чоловік спустився на рейки і з криками почав бігати з боку в бік.
Свідки того, що відбувається повідомили, що він був у стані наркотичного сп'яніння, і коли побачив поліцейського, вирішив втекти, але це у нього не вдалося.
Співробітник поліції умовив чоловіка піднятися на платформу. Чим все закінчилося-на даний момент невідомо.
Нагадаємо про НП в метро Харкова: людина опинилася на рейках, всі подробиці.
Як повідомляла Politeka, у Харкові бездомний перетворив перехід біля метро в хостел, фото:"лежить накритий коробками".
Також Politeka писала, що у харківському метро побилися пасажири, фото: "зробив зауваження".