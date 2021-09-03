В харьковском метро человек упал на рельсы
Как сообщили в пресс-центре КП “Харьковский метрополитен”, мужчина упал по собственной неосторожности.
“С контактного рельса было снято напряжение, пассажира оперативно вытащили на платформу. В 20:22 было подано напряжение и начато движение поездов. Сейчас с пассажиром работают правоохранители и медики”, – говорится в сообщении.
На график движения поездов ЧП не повлияло.
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К слову, ранее сообщалось, что в метро Харькова мужчина бросился под поезд.
На станции метро "Индустриальная" неадекватный мужчина спустился на рельсы и с криками начал бегать из стороны в сторону.
Свидетели происходящего сообщили, что он был в состоянии наркотического опьянения, и когда увидел полицейского, решил убежать, но это у него не удалось.
Сотрудник полиции уговорил мужчину подняться на платформу. Чем все закончилось - на данный момент неизвестно.
Напомним о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности.
Как сообщала Politeka, в Харькове бездомный превратил переход возле метро в хостел, фото: "Лежит накрытый коробками".
Также Politeka писала, что в Харьковском метро подрались пассажиры, фото: "Сделал замечание".