В харьковском метро человек упал на рельсы

Как сообщили в пресс-центре КП “Харьковский метрополитен”, мужчина упал по собственной неосторожности.

“С контактного рельса было снято напряжение, пассажира оперативно вытащили на платформу. В 20:22 было подано напряжение и начато движение поездов. Сейчас с пассажиром работают правоохранители и медики”, – говорится в сообщении.

На график движения поездов ЧП не повлияло.

К слову, ранее сообщалось, что в метро Харькова мужчина бросился под поезд.

На станции метро "Индустриальная" неадекватный мужчина спустился на рельсы и с криками начал бегать из стороны в сторону.

Свидетели происходящего сообщили, что он был в состоянии наркотического опьянения, и когда увидел полицейского, решил убежать, но это у него не удалось.

Сотрудник полиции уговорил мужчину подняться на платформу. Чем все закончилось - на данный момент неизвестно.

Напомним о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности.

Как сообщала Politeka, в Харькове бездомный превратил переход возле метро в хостел, фото: "Лежит накрытый коробками".

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