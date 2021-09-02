У Харківській області чоловік незаконно зрубав дерева
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківщини.
При перевезенні в Куп'янському районі його зупинили місцеві жителі і припинили незаконні дії.
Чоловік завдав збитків на суму майже 170 тисяч гривень.
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Куп'янська окружна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт на 36-річного чоловіка за перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (частина 4 статті 246 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.
До слова, в Харкові за злочинним заняттям застали 29-річну дівчину
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Встановлено, що дівчина співпрацювала з інтернет-магазином, отримувала наркотики, фасувала їх і розкладала закладки.
В ході розслідування викрили дев'ять епізодів злочинної діяльності.
Їй повідомили про підозру за ч.2 ст. 307 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна.
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