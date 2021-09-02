Що йому загрожує

У Харківській області чоловік незаконно зрубав дерева

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківщини.

При перевезенні в Куп'янському районі його зупинили місцеві жителі і припинили незаконні дії.

Чоловік завдав збитків на суму майже 170 тисяч гривень.

Куп'янська окружна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт на 36-річного чоловіка за перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (частина 4 статті 246 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

До слова, в Харкові за злочинним заняттям застали 29-річну дівчину

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Встановлено, що дівчина співпрацювала з інтернет-магазином, отримувала наркотики, фасувала їх і розкладала закладки.

В ході розслідування викрили дев'ять епізодів злочинної діяльності.

Їй повідомили про підозру за ч.2 ст. 307 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна.

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