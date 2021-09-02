В Харьковской области мужчина незаконно срубил деревья
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковщины.
При перевозке в Купянском районе его остановили местные жители и прекратили незаконные действия.
Мужчина нанес ущерб на сумму почти 170 тысяч гривен.
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Купянская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт на 36-летнего мужчину за перевозку незаконно срубленных деревьев, повлекшее тяжкие последствия (часть 4 статьи 246 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
К слову, в Харькове за преступным занятием застали 29-летнюю девушку
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Установлено, что девушка сотрудничала с интернет-магазином, получала наркотики, фасовала их и раскладывала закладки.
В ходе расследования разоблачили девять эпизодов преступной деятельности.
Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества.
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