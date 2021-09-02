Что ему грозит

В Харьковской области мужчина незаконно срубил деревья

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковщины.

При перевозке в Купянском районе его остановили местные жители и прекратили незаконные действия.

Мужчина нанес ущерб на сумму почти 170 тысяч гривен.

Купянская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт на 36-летнего мужчину за перевозку незаконно срубленных деревьев, повлекшее тяжкие последствия (часть 4 статьи 246 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что девушка сотрудничала с интернет-магазином, получала наркотики, фасовала их и раскладывала закладки.

В ходе расследования разоблачили девять эпизодов преступной деятельности.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества.

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