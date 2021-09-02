У Харкові пішов з життя професор університету імені Каразіна

Про це повідомили на сторінці вузу в Facebook.

Юрій Лосєв за час наукової кар'єри він написав шість підручників і п'ять монографій, створив понад 70 винаходів і удосконалень, підготував п'ятьох докторів наук.

Успіхи Юрія Лосєва були відзначені орденом" За службу Батьківщині "III ступеня, а також різними медалями і званням "Заслуженого діяча науки і техніки України".

Колеги називали його одним з провідних фахівців в області інформаційних технологій.

"Світла пам'ять про Юрія Івановича назавжди залишиться в серцях всіх, хто його знав", - розповіли у вузі.

До слова, пішов з життя народний артист України.

У харківських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що Михайло Тягнієнко був госпіталізований з інсультом 19 серпня.

"Михайло Іванович був госпіталізований з інсультом 19 серпня, через 10 днів, 29 серпня, його не стало... Спочивай з миром, маестро", - йдеться в повідомленні.

Заслужений артист УРСР. Народний артист України (2018)

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