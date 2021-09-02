В Харькове ушел из жизни профессор университета имени Каразина

Об этом сообщили на странице вуза в Facebook.

Юрий Лосев за время научной карьеры он написал шесть учебников и пять монографий, создал более 70 изобретений и усовершенствований, подготовил пятерых докторов наук.

Успехи Юрия Лосева были отмечены орденом "За службу Родине" III степени, а также различными медалями и званием "Заслуженного деятеля науки и техники Украины".

Коллеги называли его одним из ведуших специалистов в области информационных технологий.

"Светлая память о Юрии Ивановиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - рассказали в вузе.

К слову, ушел из жизни Народный артист Украины.

В харьковских телеграм-каналах появилась информация о том, что Михаил Тягниенко был госпитализирован с инсультом 19 августа.

"Михаил Иванович был госпитализирован с инсультом 19 августа, спустя 10 дней, 29 августа, его не стало… Покойся с миром, маэстро", - говорится в сообщении.

Заслуженный артист УССР. Народный артист Украины (2018)

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