В Харькове ушел из жизни профессор университета имени Каразина
Об этом сообщили на странице вуза в Facebook.
Юрий Лосев за время научной карьеры он написал шесть учебников и пять монографий, создал более 70 изобретений и усовершенствований, подготовил пятерых докторов наук.
Успехи Юрия Лосева были отмечены орденом "За службу Родине" III степени, а также различными медалями и званием "Заслуженного деятеля науки и техники Украины".
Коллеги называли его одним из ведуших специалистов в области информационных технологий.
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"Светлая память о Юрии Ивановиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - рассказали в вузе.
К слову, ушел из жизни Народный артист Украины.
В харьковских телеграм-каналах появилась информация о том, что Михаил Тягниенко был госпитализирован с инсультом 19 августа.
"Михаил Иванович был госпитализирован с инсультом 19 августа, спустя 10 дней, 29 августа, его не стало… Покойся с миром, маэстро", - говорится в сообщении.
Заслуженный артист УССР. Народный артист Украины (2018)
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Как сообщала Politeka, трагедия с украинкой за границей, поиски длились несколько дней.
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