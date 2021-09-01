У Харкові чоловік переховувався від поліції за скоєння крадіжки
Про це повідомили в патрульній поліції.
У Немишлянському районі Харкова патрульні звернули увагу на підозрілого чоловіка, який при вигляді поліцейських різко пішов в інший бік і намагався втекти, коли побачив поліцію.
Під час перевірки документів стало відомо, чоловік перебуває у розшуку за скоєння крадіжки з проникненням у житло.
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Зловмисника передали слідчим.
До слова, чоловік телефонував пенсіонерам і вимагав гроші в обмін на допомогу близьким, які нібито опинилися в біді.
9 серпня чоловік зателефонував одній з потерпілих і представився "адвокатом".
Аферист заявив, що дочка жінки потрапила в ДТП і знаходиться в лікарні.
Пенсіонерка повинна була заплатити 9000 доларів, щоб дочка нібито уникла в'язниці.
Жінка передала гроші підозрюваному.
У прокуратурі переконані, що затриманий причетний до схожих випадків шахрайства в Приморському та Київському районах Одеси.
До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.
Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.
Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.