У Харкові чоловік переховувався від поліції за скоєння крадіжки

Про це повідомили в патрульній поліції.

У Немишлянському районі Харкова патрульні звернули увагу на підозрілого чоловіка, який при вигляді поліцейських різко пішов в інший бік і намагався втекти, коли побачив поліцію.

Під час перевірки документів стало відомо, чоловік перебуває у розшуку за скоєння крадіжки з проникненням у житло.

Зловмисника передали слідчим.

До слова, чоловік телефонував пенсіонерам і вимагав гроші в обмін на допомогу близьким, які нібито опинилися в біді.

9 серпня чоловік зателефонував одній з потерпілих і представився "адвокатом".

Аферист заявив, що дочка жінки потрапила в ДТП і знаходиться в лікарні.

Пенсіонерка повинна була заплатити 9000 доларів, щоб дочка нібито уникла в'язниці.

Жінка передала гроші підозрюваному.

У прокуратурі переконані, що затриманий причетний до схожих випадків шахрайства в Приморському та Київському районах Одеси.

До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.

Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.

Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.