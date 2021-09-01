В Харькове мужчина скрывался от полиции за совершение кражи

Об этом сообщили в патрульной полиции.

В Немышлянском районе Харькова патрульные обраили внимание на подозрительного мужчину, который при виде полицейских резко пошел в другую сторону и пітался скрыться, когда увидел полицию.

Во время проверки документов стало известно, мужчина находится в розыске за совершение кражи с проникновением в жилье.

Злоумышленника передали следователям.

К слову, мужчина звонил пенсионерам и требовал деньги в обмен на помощь близким, которые якобы оказались в беде.

9 августа мужчина позвонил одной из потерпевших и представился "адвокатом".

Аферист заявил, что дочь женщины попала в ДТП и находится в больнице.

Пенсионерка должна была заплатить 9000 долларов, чтобы дочь якобы избежала тюрьмы.

Женщина передала деньги подозреваемому.

В прокуратуре убеждены, что задержанный причастен к схожим случаям мошенничества в Приморском и Киевском районах Одессы.

К слову, что вор открыл охоту на пассажиров Киевской маршрутки и пожалел.

Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.

Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.