В Харькове мужчина скрывался от полиции за совершение кражи
Об этом сообщили в патрульной полиции.
В Немышлянском районе Харькова патрульные обраили внимание на подозрительного мужчину, который при виде полицейских резко пошел в другую сторону и пітался скрыться, когда увидел полицию.
Во время проверки документов стало известно, мужчина находится в розыске за совершение кражи с проникновением в жилье.
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Злоумышленника передали следователям.
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