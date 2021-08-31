Харків і область заливає дощами

У місцевих телеграм-каналах публікують кадри, на яких видно, що в місті затоплені вулиці.

"Тим часом у Харкові погода нагадує, що завтра осінь. На Золочівській поплив, зроблений тиждень тому асфальт, в Пісочині море по коліно, а на Полтавському шляху у людей тече струмок зі стелі...",- йдеться в повідомленні.

"50 км від Харкова, гриміло і мелькало....дощик маленький пару хвилин, зараз сонячно, жарко ...", "Люди будьте акуратними. В Одесі так струмом вбило 2 хлопців. По дорозі йшли так само", " Завтра буде хороша погода.Не переживайте.І не жарко буде.А калюжі за ніч вбереться і просохнуть.Дощ максимум до вечора", "Завтра, якось в школу теліпати доведеться, уявляю яке взуття буде у половини школи", - пишуть в коментарях харків'яни.

До слова, у Харкові блискавка влучила прямо у флагшток.

"Блискавка вдарила прямо у флагшток. Але не на тих напали, тримаємося", - йдеться в повідомленні.

Момент потрапив на відео.

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