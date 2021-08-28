Жителі Харкова знову спостерігають "фірмовий фонтан" від Водоканалу

Так, на вулиці Селянській прорвало трубу з водою.

Як повідомляє харківський телеграм-канал, на місці робіт міського комунального підприємства прорвало трубу, через що на місці пошкодження з'явився «фонтан».

Аварія сталася через півгодини після того, як працівники КП закінчили ремонт.

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До слова, у Харкові виявили небезпечну інфекцію

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У 42-річної харків'янки, яка нещодавно повернулася з Нігерії, підтвердили тропічну малярію.

З Африки жінка повернулася 16 серпня, а хворобу підтвердили 24 серпня.

Жінка згадала, що в Нігерії її кусали комарі. У Харкові вона відчула слабкість і головний біль, а температура підвищилася до 38,5 ° C.

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24 серпня потрапила до лікарні, вдома у пацієнтки провели дезінфекцію.

Нагадаємо, що спалах небезпечної інфекції стався в дитсадку: скільки малюків у лікарні

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