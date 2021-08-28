Жителі Харкова знову спостерігають "фірмовий фонтан" від Водоканалу

Так, на вулиці Селянській прорвало трубу з водою.

Як повідомляє харківський телеграм-канал, на місці робіт міського комунального підприємства прорвало трубу, через що на місці пошкодження з'явився «фонтан».

Аварія сталася через півгодини після того, як працівники КП закінчили ремонт.