Жители Харькова снова наблюдают "фирменный фонтан" от Водоканала
Так, на улицы Селянской прорвало трубу с водой.
Как сообщает харьковский телеграм-канал, на месте работ городского коммунального предприятия прорвало трубу, из-за чего на месте повреждения появился «фонтан».
Авария произошла спустя полчаса после того, как работники КП закончили ремонт.
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К слову, в Харькове обнаружили опасную инфекцию
Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
У 42-летней харьковчанки, которая недавно вернулась из Нигерии, подтвердили тропическую малярию.
Из Африки женщина вернулась 16 августа, а болезнь подтвердили 24 августа.
Женщина вспомнила, что в Нигерии ее кусали комары. В Харькове она почувствовала слабость и головную боль, а температура повысилась до 38,5 ° C.
24 августа попала в больницу, дома у пациентки провели дезинфекцию.
Напомним, что вспышка опасной инфекции случилась в детсаду: сколько малышей в больнице
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