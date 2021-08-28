Жители Харькова снова наблюдают "фирменный фонтан" от Водоканала

Так, на улицы Селянской прорвало трубу с водой.

Как сообщает харьковский телеграм-канал, на месте работ городского коммунального предприятия прорвало трубу, из-за чего на месте повреждения появился «фонтан».

Авария произошла спустя полчаса после того, как работники КП закончили ремонт.

К слову, в Харькове обнаружили опасную инфекцию

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

У 42-летней харьковчанки, которая недавно вернулась из Нигерии, подтвердили тропическую малярию.

Из Африки женщина вернулась 16 августа, а болезнь подтвердили 24 августа.

Женщина вспомнила, что в Нигерии ее кусали комары. В Харькове она почувствовала слабость и головную боль, а температура повысилась до 38,5 ° C.

24 августа попала в больницу, дома у пациентки провели дезинфекцию.

Напомним, что вспышка опасной инфекции случилась в детсаду: сколько малышей в больнице

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