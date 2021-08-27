В Харкові пограбували і побили пенсіонерку
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
Поліція Харкова затримала одного з двох чоловіків, які пограбували 77-річну жінку.
Підозрювані дізналися, що вона завжди з собою носила 65 тисяч гривень.
"Коли жінка відкрила двері в під'їзд і зайшла всередину, чоловік наніс жінці два удари кулаком по обличчю. Після цього вирвав у неї з рук сумку, в якій знаходилися гроші в сумі 65 тис.грн", - повідомляє прес-служба.
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