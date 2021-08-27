Не носіть з собою великі суми!

В Харкові пограбували і побили пенсіонерку

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Поліція Харкова затримала одного з двох чоловіків, які пограбували 77-річну жінку.

Підозрювані дізналися, що вона завжди з собою носила 65 тисяч гривень.

"Коли жінка відкрила двері в під'їзд і зайшла всередину, чоловік наніс жінці два удари кулаком по обличчю. Після цього вирвав у неї з рук сумку, в якій знаходилися гроші в сумі 65 тис.грн", - повідомляє прес-служба.

До слова про напад в одному з українських торгових центрів.

У Києві неадекватна жінка побила молоду дівчину парасолькою в торговому центрі серед білого дня. Довелося викликати на місце НП "швидку" допомогу і поліцію.

Жінка зламала парасольку і вдарила потерпілу залізною палицею від нього, що і стало причиною поранення.

Жертва отримала травму голови, втратила багато крові і тиждень невиходу на роботу.

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