Не носите с собой большие суммы!

В Харькове ограбили и избили пенсионерку

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Полиция Харькова задержала одного из двух мужчин, которые ограбили 77-летнюю женщину.

Подозреваемые узнали, что она всегда с собой носила 65 тысяч гривен.

"Когда женщина открыла дверь в подъезд и зашла внутрь, мужчина нанес женщине два удара кулаком по лицу. После этого вырвал у нее из рук сумку, в которой находились деньги в сумме 65 тыс. грн", - сообщает пресс-служба.

К слову о нападении в одном из украинских торговых центров.

В Киеве неадекватная женщина избила молодую девушку зонтиком в торговом центре средь бела дня. Пришлось вызвать на место ЧП "скорую" помощь и полицию.

Женщина сломала зонтик и ударила потерпевшую железной палкой от него, что и стало причиной ранения.

Жертва получила травму головы, потеряла много крови и неделю невыхода на работу.

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