У Харкові на пляжі знайшли кишкову паличку
Про це передають у Харківському обласному центрі лабораторних досліджень.
Так, у воді річки Уди виявлено вміст лактозопозитивних кишкових паличок знаходиться на рівні 6200 при нормі не більше 5000 на літр.
У зв'язку з цим рекомендується купатися в цій водоймі.
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До слова, у Харкові виявили небезпечну інфекцію
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
У 42-річної харків'янки, яка нещодавно повернулася з Нігерії, підтвердили тропічну малярію.
З Африки жінка повернулася 16 серпня, а хворобу підтвердили 24 серпня.
Жінка згадала, що в Нігерії її кусали комарі.
У Харкові вона відчула слабкість і головний біль, а температура підвищилася до 38,5 ° C.
24 серпня потрапила до лікарні, вдома у пацієнтки провели дезінфекцію.
Нагадаємо, що спалах небезпечної інфекції стався в дитсадку: скільки малюків у лікарні
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