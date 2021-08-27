У Харкові на пляжі знайшли кишкову паличку

Про це передають у Харківському обласному центрі лабораторних досліджень.

Так, у воді річки Уди виявлено вміст лактозопозитивних кишкових паличок знаходиться на рівні 6200 при нормі не більше 5000 на літр.

У зв'язку з цим рекомендується купатися в цій водоймі.