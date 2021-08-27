В Харькове на пляже нашли кишечную палочку

Об этом сообщили в Харьковским областном центре лабораторных исследований.

Так, в воде реки Уды обнаружено содержание лактозоположительных кишечных палочек находится на уровне 6200 при норме не более 5000 на литр.

В связи с этим рекомендуется купаться в этом водоеме.