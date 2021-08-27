В Харькове на пляже нашли кишечную палочку
Об этом сообщили в Харьковским областном центре лабораторных исследований.
Так, в воде реки Уды обнаружено содержание лактозоположительных кишечных палочек находится на уровне 6200 при норме не более 5000 на литр.
В связи с этим рекомендуется купаться в этом водоеме.
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К слову, в Харькове обнаружили опасную инфекцию
Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
У 42-летней харьковчанки, которая недавно вернулась из Нигерии, подтвердили тропическую малярию.
Из Африки женщина вернулась 16 августа, а болезнь подтвердили 24 августа.
Женщина вспомнила, что в Нигерии ее кусали комары.
В Харькове она почувствовала слабость и головную боль, а температура повысилась до 38,5 ° C.
24 августа попала в больницу, дома у пациентки провели дезинфекцию.
Напомним, что вспышка опасной инфекции случилась в детсаду: сколько малышей в больнице
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