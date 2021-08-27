Локдаун у Харкові можуть ввести вже в листопаді
Так, Україна може наблизитися до Червоної зони епідеміологічної небезпеки і тоді можуть ввести локдаун, передає ВВС.
«За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді", - вважає головний санлікар Ігор Кузін.
Крім того він додав, що якщо більшість українців будуть щеплені, то локдаун відтягнеться до грудня-січня, або його і зовсім не будуть вводити.
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Нагадаємо, повний локдаун в Україні з 4 вересня, в МОЗ розкрили плани.
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