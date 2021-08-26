Харківський суд відхилив скаргу захисника 13-річного підозрюваного у вбивстві 6-річної дівчинки

Апеляційну скаргу захисту суд розглянув 17 серпня.

"Ухвалою Харківського апеляційного суду від 17.08.2021 ухвалу Вовчанського райсуду Харківської області від 29.07.2021 щодо поміщення малолітнього б.у приймач-розподільник для дітей залишено без змін", — зазначили у суді.

Захисник просив Апеляційний суд скасувати ухвалу слідчого судді районного суду та відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Прокурор заперечував проти задоволення апеляції.

До слова, на Харківщині поліція встановила особу людини, яку підозрюють у вбивстві 6-річної дівчинки

Нагадаємо, що 28 липня близько 23:50 тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті знайшли в покинутому будинку в смт. Старий Салтів.

У страшній трагедії підозрюється 13-річний підліток, який живе з мамою по сусідству з сім'єю дівчинки.

Нагадаємо, у поліції повідомили деталі трагедії з 6-річною Мирославою: "підозрюваному 13 років"

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