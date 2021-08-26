Харьковский суд отклонил жалобу защитника 13-летнего подозреваемого в убийстве 6-летней девочки

Апелляционную жалобу защиты суд рассмотрел 17 августа.

"Определением Харьковского апелляционного суда от 17.08.2021 определение Волчанского райсуда Харьковской области от 29.07.2021 относительно помещения малолетнего Б. в приемник-распределитель для детей оставлена без изменений", — отметили в суде.

Защитник просил апелляционный суд отменить определение следственного судьи районного суда и отказать в удовлетворении ходатайства следователя.

Прокурор возражал против удовлетворения апелляции.

К слову, на Харьковщине полиция установила личность человека, которого подозревают в убийстве 6-летней девочки

Напомним, что 28 июля около 23:50 тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном доме в пгт. Старый Салтов.

В страшной трагедии подозревается 13-летний подросток, который живет с мамой по соседству с семьей девочки.

Напомним, в полиции сообщили детали трагедии с 6-летней Мирославой: "Подозреваемому 13 лет"

Также, 12-летнюю нашли под окнами многоэтажки после ссоры с парнем: за ее жизнь борются врачи

Ранее сообщалось, украинка ушла из жизни после визита к массажисту, детали трагедии: "Одно неосторожное движение рук"