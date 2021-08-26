Харьковский суд отклонил жалобу защитника 13-летнего подозреваемого в убийстве 6-летней девочки
Апелляционную жалобу защиты суд рассмотрел 17 августа.
"Определением Харьковского апелляционного суда от 17.08.2021 определение Волчанского райсуда Харьковской области от 29.07.2021 относительно помещения малолетнего Б. в приемник-распределитель для детей оставлена без изменений", — отметили в суде.
Защитник просил апелляционный суд отменить определение следственного судьи районного суда и отказать в удовлетворении ходатайства следователя.
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Прокурор возражал против удовлетворения апелляции.
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Напомним, что 28 июля около 23:50 тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном доме в пгт. Старый Салтов.
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