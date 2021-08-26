У Харкові чоловік забрав у матері дитину і зник

Як передають у поліції житель с. Дворічний Кут Дергачівського району 24 серпня після конфлікту зі співмешканкою Ніною забрав дворічну дитину і пішов.

Чоловік раніше був судимий.

Прикмети: худорлявої статури, зріст 170-175 см, волосся коротке русяве.

Був одягнений в чорні спортивний штани, чорні сланці (пішов з голим торсом). Дитина була в чорні спортивні штани з червоними смужками з боків і блакитну кофту.

Якщо у вас є якась інформація про зниклих-будь ласка, повідомте за тел.: (05763) -208-88 або 063-952-11-90 (Олексій).

Нагадаємо, що в Україні зникли Підлітки.

До правоохоронців звернулася мешканка Ізюма, яка розповіла, що її 15-річний син зник і не відповідав на телефонні дзвінки.

Поліцейські знайшли підлітка в Ізюмі - весь цей час він був у свого друга.

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Школярку знайшли в Первомайському-дівчинка вирушила до своєї бабусі.

Дітей повернули додому та провели профілактичну бесіду.

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