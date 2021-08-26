У Харкові чоловік забрав у матері дитину і зник
Як
Чоловік раніше був судимий.
Прикмети: худорлявої статури, зріст 170-175 см, волосся коротке русяве.
Був одягнений в чорні спортивний штани, чорні сланці (пішов з голим торсом). Дитина була в чорні спортивні штани з червоними смужками з боків і блакитну кофту.
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Якщо у вас є якась інформація про зниклих-будь ласка, повідомте за тел.: (05763) -208-88 або 063-952-11-90 (Олексій).
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