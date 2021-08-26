У Харкові чоловік кидався на людей
Про це повідомили очевидці в соцмережах.
Жінка заспокоювала неадеквата і не давала прорватися до людей.
Так, в мережі розповіли, що спочатку він побив іншого чоловіка, а потім з кулаками нібито почав кидатися на перехожих.
Після цього неадекват взяв з машини біту, але перед ним встала дівчина і почала його заспокоювати.
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До слова, у Харкові підлітки побили чоловіка
Подія сталася на площі поезії під час святкування Дня міста.
Двоє дорослих чоловіків підійшли до п'яної 14-річної дівчинки і запропонували випити, один з чоловіків почав приставати до неповнолітньої і навіть посадив її на свої коліна.
Дівчина звернулася до перехожих і просила у них допомоги.
Пізніше з'явилася подруга дівчини, яка розповіла своїм друзям, що невідомий чоловік підкотив до 14-річної подруги і ті напали на нього. У мережі з'явилася інформація, що нападників було близько 30 осіб.
На місце викликали швидку і поліцію.
До слова, що стрілянина прогриміла в школі, перші деталі.
А ще Politeka писала, що хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.