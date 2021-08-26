В Харькове мужчина бросался на людей
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Женщина успокаивала неадеквата и не давала прорваться к людям.
Так, в сети рассказали, что сначала он избил другого мужчину, а потом с кулаками якобы начал бросаться на прохожих.
После этого неадекват взял из машины биту, но перед ним встала девушка и начала его успокаивать.
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К слову, в Харькове подростки избили мужчину
Происшествие произошло на площади Поэзии во время празднования Дня города.
Двое взрослых мужчин подошли к пьяной 14-летней девочке и предложили выпить, один из мужчин начал приставать к несовершеннолетней и даже усадил ее на свои колени.
Девушка обратилась к прохожим и просила у них помощи.
Позже появилась подруга девушки, которая рассказала своим друзьям, что неизвестный мужчина подкатил к 14-летней подруге и те напали на него. В сети появилась информация, что нападавших было около 30 человек.
На место вызвали скорую и полицию.
К слову, что стрельба прогремела в школе, первые детали.
А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.