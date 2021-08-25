У центрі Харкова спалахнув мовний скандал

Відео інциденту з'явилося у телеграм-каналі "ХК".

Адміністратор Харківського кафе, на думку автора відео, почав кривлятися і робити вигляд, що не розуміє прохань відвідувачів говорити українською мовою.

"У кафе на Ярослава Мудрого-українофобне дно. Адміністратор нахамив на прохання українського меню (якого там немає), сказав, що він слов'янин і русссский. Коли включили камери, почав кривлятися "одеським говором". Місто має знати своїх героїв", - написав обурений автор.

"Так, він правий,він українець і теж має право говорити рідною йому мовою, а не штовхати антиконституційним законам", "людина попросила звертатися на укр.мови, що тут не зрозумілого? Офіціант повинен підійти і запитати якою мовою Вам буде зручно спілкуватися", "ми живемо на Україні, так розмовляйте рідною мовою", " я в змозі спілкуватися як українською так і російською. Чому в країні, в якій як вважається свобода слова і вибору, я повинен слідувати вказівкам якою мовою мені спілкуватися?",- сперечаються українці в мережі.

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