В центре Харькова вспыхнул языковой скандал

Видео инцидента появилось в телеграм-канале "ХК".

Администратор харьковского кафе, по мнению автора видео, начал кривляться и делать вид, что не понимает просьб посетителей говорить на украинском языке.

"В кафе на Ярослава Мудрого-украинофобное дно. Администратор нахамил по просьбе украинского меню (которого там нет), сказал, что он славянин и русссский. Когда включили камеры, начал кривляться «одесским говором». Город должен знать своих героев", - написал возмущенный автор.

"Да,он прав,он украинец и тоже имеет право говорить на родном ему языке,а не потолкать антиконституционным законам", "Человек попросил обращаться на укр.мови , что здесь не понятного? Официант должен подойти и спросить на каком языке Вам будет удобно общаться", "Мы живем в Украине, так разговаривайте на родном языке", "Я в состоянии общаться как на украинском так и на русском. Почему в стране, в которой как считается свобода слова и выбора, я должен следовать указаниям на каком языке мне общаться?", - спорят украинцы в сети.

Напомним, скандал разгорелся из-за фото украинской спортсменки с коллегой из РФ: "Где совесть?"

Как сообщала Politeka, студентка нецензурно выругалась на украинский язык: "Почему я не могу писать на русском?

Также Politeka писала, что Шевченко упрекнули за пресс-конференции на русском: "Обязан законом знать украинский язык"