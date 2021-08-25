У Харкові зникла дитина

У телеграм-каналі "Віха" з'явилася інформація про те, що в районі ХТЗ пропав 12-річний хлопчик.

"Прошу поширити інформацію. Пропав хлопчик 12 років. Пропав на озері за басейном Нептун на ХТЗ. Терміново потрібні добровольці на пошуки дитини, переважно чоловіки. Час йде на хвилини. Спасибі! Тел: 0668920918", - йдеться в повідомленні.

Якщо у вас є інформація про місцезнаходження дитини, будь ласка, повідомте за вказаним вище номеру або на спецлінію 102.

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Про це повідомляє телеграм-канал Труха.

"Природно, номерів ніхто не запам'ятав. Швидка приїхала, констатувала стан коми і відвезла до 2 лікарні", — йдеться в повідомленні.

Подія сталася в районі Холодної Гори.

Постраждалого вдалося впізнати. Судячи з його профілю в Instagram, він напередодні відвідував Нічний клуб .

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