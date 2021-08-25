В Харькове пропал ребенок

В телеграм-канале "Веха" появилась информация о том, что в районе ХТЗ пропал 12-летний мальчик.

"Прошу распространить информацию. Пропал мальчик 12 лет. Пропал на озере за бассейном Нептун на ХТЗ. Срочно требуются добровольцы на поиски ребенка, предпочтительно мужчины. Время идет на минуты. Спасибо! Тел: 0668920918", - говорится в сообщении.

Если у вас есть информация о местоположении ребенка, пожалуйста, сообщите по указанному выше номеру или на спецлинию 102.

Кроме того, 24 августа в Харькове парня выбросили на дорогу из автомобиля

Об этом сообщает телеграм-канал Труха.

"Естественно, номеров никто не запомнил. Скорая приехала, констатировала состояние комы и увезла во 2 больницу", — говорится в сообщении.

Происшествие произошло в районе Холодной Горы.

Пострадавшего удалось опознать. Судя по его профилю в Инстаграм, он накануне посещал ночной клуб .

Также мы писали ранее, что юная харьковчанка ушла из дома и пропала, отец просит о помощи: что известно

Как сообщала Politeka, мама отвлеклась на несколько секунд: на Харьковщине пропал 5-летний мальчик

Кроме того Politeka писала, в Харькове бесследно пропала женщина, фото: родные молят о помощи.