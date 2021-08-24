У Харкові хлопця викинули на дорогу з автомобіля
Про це повідомляє телеграм-канал Труха.
"Природно, номерів ніхто не запам'ятав. Швидка приїхала, констатувала стан коми і відвезла до 2 лікарні", — йдеться в повідомленні.
Подія сталася в районі Холодної Гори.
Постраждалого вдалося впізнати. Судячи з його профілю в Instagram, він напередодні відвідував нічний клуб .
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До слова, в Харківській області зникли мати з дитиною.
33-річна Ірина Локотош та її 7-річний син Давид 8 серпня покинули центр допомоги матерям з дітьми в смт Коротич Харківського району і зникли.
Прикмети Ірини: зріст 155 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.
Була одягнена в зелену або білу футболку, темні штани.
Прикмети хлопчика: зріст 120 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.
Був одягнений у рожеву футболку, темні шорти.
Ірина потребує медичної допомоги.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклих просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
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