У Харкові горе-мати залишила дитину в машині
23 серпня батьки залишили малолітнього сина в машині і пішли святкувати День міста.
Хлопчика в сльозах помітили перехожі і повідомили в мережі.
"У машині дитину закрили, вона плаче. Сидить там вже тривалий час", - пишуть очевидці.
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Чим "гуляння" закінчилося для батьків малюка - поки невідомо.
До слова, у Харківській області нещодавно вилучили чотирьох дітей у матері
Жителі села, де проживала сім'я, повідомили в поліцію про аморальний спосіб життя жінки.
Для перевірки відразу вирушила комісія.
У будинку було виявлено матір, яка була п'яною і не могла виконувати свої батьківські обов'язки.
Антисанітарні умови, безлад, відсутність їжі та запасів продуктів харчування вразили комісію.
На підставі побаченого, правоохоронці вилучили з сім'ї двох хлопчиків 10 і 2 років і двох дівчаток 8 і 5 років.
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