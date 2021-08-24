У Харкові горе-мати залишила дитину в машині

23 серпня батьки залишили малолітнього сина в машині і пішли святкувати День міста.

Хлопчика в сльозах помітили перехожі і повідомили в мережі.

"У машині дитину закрили, вона плаче. Сидить там вже тривалий час", - пишуть очевидці.

Чим "гуляння" закінчилося для батьків малюка - поки невідомо.

До слова, у Харківській області нещодавно вилучили чотирьох дітей у матері

Жителі села, де проживала сім'я, повідомили в поліцію про аморальний спосіб життя жінки.

Для перевірки відразу вирушила комісія.

У будинку було виявлено матір, яка була п'яною і не могла виконувати свої батьківські обов'язки.

Антисанітарні умови, безлад, відсутність їжі та запасів продуктів харчування вразили комісію.

На підставі побаченого, правоохоронці вилучили з сім'ї двох хлопчиків 10 і 2 років і двох дівчаток 8 і 5 років.

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