В Харькове горе-мать оставила ребенка в машине
23 августа родители оставили малолетнего сына в машине и пошли праздновать День города.
Мальчика в слезах заметили прохожие и сообщили в сети.
"В машине ребенка закрыли, он плачет. Сидит там уже длительное время", - пишут очевидцы.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Победитель "Мастер Шеф" заснял странное поведение Сергея Притулы в ресторане: "Адаптировался и начал есть цветы"
Над Москвой запустили флаг Украины, Алла Мазур обнародовала удивительные кадры: "Как не порадоваться"
Могилевская оригинально припомнила Ирине Билык о ее ссоре с Осадчей: "На, бей"
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Чем "гуляние" закончилось для родителей малыша - пока неизвестно.
К слову, в Харьковской области недавно изъяли четверых детей у матери
Жители села, где проживала семья, сообщили в полицию об аморальном образе жизни женщины.
Для проверки сразу отправилась комиссия.
В доме было обнаружено мать, которая была пьяной и не могла выполнять свои родительские обязанности.
Антисанитарные условия, беспорядок, отсутствие пищи и запасов продуктов питания поразили комиссию.
На основании увиденного, правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет.
Напомним, у украинки отобрали ребенка посреди улицы, фото: "Еле держалась на ногах"
Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.
Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей"