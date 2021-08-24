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В Харькове горе-мать оставила ребенка в машине

23 августа родители оставили малолетнего сына в машине и пошли праздновать День города.

Мальчика в слезах заметили прохожие и сообщили в сети.

"В машине ребенка закрыли, он плачет. Сидит там уже длительное время", - пишут очевидцы.

Чем "гуляние" закончилось для родителей малыша - пока неизвестно.

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Жители села, где проживала семья, сообщили в полицию об аморальном образе жизни женщины.

Для проверки сразу отправилась комиссия.

В доме было обнаружено мать, которая была пьяной и не могла выполнять свои родительские обязанности.

Антисанитарные условия, беспорядок, отсутствие пищи и запасов продуктов питания поразили комиссию.

На основании увиденного, правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет.

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