У Харкові жінка за кермом авто вирішила проїхати по площі Свободи під час святкового концерту до Дня міста

Відео опублікували 23 серпня очевидці в соцмережах.

Харків'янин, який також був на концерті, розповів у мережі, що якийсь чоловік намагався викликати таксі прямо до сцени.

Даних від поліції з приводу інциденту поки немає, офіційна інформація уточнюється.

До слова, до 30-річчя незалежності України в Харкові вирішили спорудити найвищий флагшток в країні і Європі

Він встановлений в парковій зоні вздовж Сергіївської площі.

Висота флагштока становить 101 метр – це рекордна висота в Україні.

Вчора, 23 серпня, на Сергіївській площі урочисто підняли прапор України на найвищому в Європі флагштоку.

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