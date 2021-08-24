У Харкові жінка за кермом авто вирішила проїхати по площі Свободи під час святкового концерту до Дня міста
Відео опублікували 23 серпня очевидці в соцмережах.
Харків'янин, який також був на концерті, розповів у мережі, що якийсь чоловік намагався викликати таксі прямо до сцени.
Даних від поліції з приводу інциденту поки немає, офіційна інформація уточнюється.
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До слова, до 30-річчя незалежності України в Харкові вирішили спорудити найвищий флагшток в країні і Європі
Він встановлений в парковій зоні вздовж Сергіївської площі.
Висота флагштока становить 101 метр – це рекордна висота в Україні.
Вчора, 23 серпня, на Сергіївській площі урочисто підняли прапор України на найвищому в Європі флагштоку.
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