В Харькове женщина за рулем авто решила проехать по площади Свободы во время праздничного концерта ко Дню города
Видео опубликовали 23 августа очевидцы в соцсетях.
Харьковчанин, который также был на концерте, рассказал в сети, что какой-то мужчина пытался вызвать такси прямо к сцене.
Данных от полиции по поводу инцидента пока нет, официальная информация уточняется.
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К слову, к 30-летию независимости Украины в Харькове решили соорудить самый выской флагшток в стране и Европе
Он установлен в парковой зоне вдоль Сергиевской площади.
Высота флагштока составляет 101 метр – это рекордная высота в Украине.
Вчера, 23 августа, на Сергеевской площади торжественно подняли флаг Украины на самом высоком в Европе флагштоке.
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