У Харкові відкрили меморіальну дошку Геннадію Кернесу

На церемонії відкриття зібралися сотні харків'ян і представників ЗМІ.



Сім'я Кернеса-вдова Оксана Гайсинська та пасинок Родіон Гайсинський також були на відкритті меморіальної дошки.

Так, на будівлі Харківської міськради сьогодні з'явилася меморіальна дошка.

На табличці зображений сам Кернес, а також ряд пам'ятних місць Харкова.

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Крім того, головна вулиця Харкова сьогодні стала пішохідною. Прогулятися по Сумською можуть усі бажаючі. З 7.00 23 серпня до 3.00 24 серпня забороняється рух транспортних засобів по вул.Сумській на ділянці від пров. Мечникова до пр. Незалежності.

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