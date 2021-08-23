У Харкові відкрили меморіальну дошку Геннадію Кернесу
На церемонії відкриття зібралися сотні харків'ян і представників ЗМІ.
Сім'я Кернеса-вдова Оксана Гайсинська та пасинок Родіон Гайсинський також були на відкритті меморіальної дошки.
Так, на будівлі Харківської міськради сьогодні з'явилася меморіальна дошка.
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На табличці зображений сам Кернес, а також ряд пам'ятних місць Харкова.
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