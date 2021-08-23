23 серпня Харків відзначає свій 367 день народження

Як повідомляє Politeka.net, вранці на Меморіалі Слави вже вшанували пам'ять визволителів Харкова.

На Сергіївській площі урочисто підняли прапор України на найвищому в Європі флагштоку.

Крім того, головна вулиця Харкова сьогодні стала пішохідною. Прогулятися по Сумською можуть усі бажаючі. З 7.00 23 серпня до 3.00 24 серпня забороняється рух транспортних засобів по вул.Сумській на ділянці від пров. Мечникова до пр. Незалежності.

На будівлі міськради на честь свята відкрили меморіальну дошку в пам'ять про Геннадія Кернеса.

До слова, до 30-річчя незалежності України в Харкові вирішили спорудити найвищий флагшток в країні і Європі

Він встановлений в парковій зоні вздовж Сергіївської площі.

Висота флагштока становить 101 метр – це рекордна висота в Україні.

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