23 августа Харьков отмечает свой 367 день рождения
Как сообщает Politeka.net, утром на Мемориале Славы уже почтили память освободителей Харькова.
На Сергеевской площади торжественно подняли флаг Украины на самом высоком в Европе флагштоке.
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Кроме того, главная улица Харькова сегодня стала пешеходной. Прогуляться по Сумской могут все желающие. С 7.00 23 августа до 3.00 24 августа запрещается движение транспортных средств по ул. Сумской на участке от пер. Мечникова до пр. Независимости.
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К слову, к 30-летию независимости Украины в Харькове решили соорудить самый выской флагшток в стране и Европе
Он установлен в парковой зоне вдоль Сергиевской площади.
Высота флагштока составляет 101 метр – это рекордная высота в Украине.
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