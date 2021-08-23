23 августа Харьков отмечает свой 367 день рождения

Как сообщает Politeka.net, утром на Мемориале Славы уже почтили память освободителей Харькова.

На Сергеевской площади торжественно подняли флаг Украины на самом высоком в Европе флагштоке.

Кроме того, главная улица Харькова сегодня стала пешеходной. Прогуляться по Сумской могут все желающие. С 7.00 23 августа до 3.00 24 августа запрещается движение транспортных средств по ул. Сумской на участке от пер. Мечникова до пр. Независимости.

На здании горсовета в честь праздника открыли мемориальную доску в память о Геннадие Кернесе.

К слову, к 30-летию независимости Украины в Харькове решили соорудить самый выской флагшток в стране и Европе

Он установлен в парковой зоне вдоль Сергиевской площади.

Высота флагштока составляет 101 метр – это рекордная высота в Украине.

Напомним, в Москве в небо запустили украинский флаг, кадры: "Прямо возле Кремля

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