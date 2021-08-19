У Харківській області розшукують 22-річного Олександра
Про це повідомили в рятувально-пошуковому загоні "Мілена".
Хлопець пішов з дому 25 квітня з будинку в селищі Донець Балаклійського району і до теперішнього часу не повернувся.
Прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, очі сіро-блакитні.
Особливі прикмети: татуювання - на ключицях "крила", на зап'ясті руки "планета", на щиколотці буква "а".
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Крім того, нещодавно повідомлялося, що в Харкові 12-річна дитина втекла з дому
Співробітники поліції дізналися про зникнення дитини 15 серпня о 22:00.
До них звернулася мати хлопчика, яка стверджувала, що дитина пішла гуляти чотири години тому і не прийшла додому.
Відомо, що правоохоронці знайшли дитину під дверима дядька.
З хлопчиком і його матір'ю провели профілактичну бесіду. Матір дитини покарали за невиконання обов'язків по вихованню дитини, складено адмінпротокол.
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