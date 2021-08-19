Як він виглядає

У Харківській області розшукують 22-річного Олександра

Про це повідомили в рятувально-пошуковому загоні "Мілена".

Хлопець пішов з дому 25 квітня з будинку в селищі Донець Балаклійського району і до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, очі сіро-блакитні.

Особливі прикмети: татуювання - на ключицях "крила", на зап'ясті руки "планета", на щиколотці буква "а".

Крім того, нещодавно повідомлялося, що в Харкові 12-річна дитина втекла з дому

Співробітники поліції дізналися про зникнення дитини 15 серпня о 22:00.

До них звернулася мати хлопчика, яка стверджувала, що дитина пішла гуляти чотири години тому і не прийшла додому.

Відомо, що правоохоронці знайшли дитину під дверима дядька.

З хлопчиком і його матір'ю провели профілактичну бесіду. Матір дитини покарали за невиконання обов'язків по вихованню дитини, складено адмінпротокол.

Також ми писали раніше, що юна харків'янка пішла з дому і пропала, батько просить про допомогу: що відомо

Як повідомляла Politeka, мама відволіклася на кілька секунд: на Харківщині зник 5-річний хлопчик

Крім того Politeka писала, у Харкові безслідно зникла жінка, фото: рідні молять про допомогу.