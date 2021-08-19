В Харьковской области разыскивают 22-летнего Александра
Об этом сообщили в спасательно-поисковом отряде "Милена".
Парень ушел из дома 25 апреля из дома в поселке Донец Балаклейского района и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые.
Особые приметы: татуировки - на ключицах "крылья", на запястье руки "планета", на лодыжке буква "А".
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Кроме того, недавно сообщалось, что в Харькове 12-летний ребенок сбежал из дома
Сотрудники полиции узнали о пропаже ребенка 15 августа в 22:00.
К ним обратилась мать мальчика, которая утверждала, что ребенок ушел гулять четыре часа назад и не пришел домой.
Известно, что правоохранители нашли ребенка под дверью дяди.
С мальчиком и его матерью провели профилактическую беседу. Мать ребенка наказали за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка, составлен админпротокол.
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