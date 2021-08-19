У харківському метро чоловік впав на рейки

Про це повідомила прес-служба Харківського метрополітену.

Це сталося о 12: 26 на станції "Героїв праці".

У відомстві заявили, що пасажир впав з власної необережності. Працівники метро відразу відключили напругу з рейок, щоб чоловіка не вдарило струмом.

Через 3 хвилини після падіння чоловіка підняли на платформу.

Згодом електропостачання колії відновили і рух у метро продовжився.

Ця подія не вплинула на графік підземки.

До слова, маленький хижак випадково потрапив у харківське метро.

Як повідомляє телеграм-канал "Харків лайф", лисицю помітили на Харківській станції метро "Пролетарська".

Наляканий звір спустився сходами на платформу метро і пригнув на рейки.

"Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати...",-йдеться в повідомленні.

Чи змогли зловити і відпустити на свободу лисицю-невідомо.

Відео з місця інциденту можна побачити тут.

Нагадаємо, що в метро Харкова не пустили дівчину через зовнішній вигляд, відео: "є дрес-код?"

Як повідомляла Politeka раніше, пасажири влаштували бійку в київському метро, відео: все через маску

Також Politeka писала про НП в метро Харкова: людина опинилася на рейках, всі подробиці