У харківському метро чоловік впав на рейки
Про це повідомила прес-служба Харківського метрополітену.
Це сталося о 12: 26 на станції "Героїв праці".
У відомстві заявили, що пасажир впав з власної необережності. Працівники метро відразу відключили напругу з рейок, щоб чоловіка не вдарило струмом.
Через 3 хвилини після падіння чоловіка підняли на платформу.
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Згодом електропостачання колії відновили і рух у метро продовжився.
Ця подія не вплинула на графік підземки.
До слова, маленький хижак випадково потрапив у харківське метро.
Як повідомляє телеграм-канал "Харків лайф", лисицю помітили на Харківській станції метро "Пролетарська".
Наляканий звір спустився сходами на платформу метро і пригнув на рейки.
"Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати...",-йдеться в повідомленні.
Чи змогли зловити і відпустити на свободу лисицю-невідомо.
Відео з місця інциденту можна побачити тут.
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