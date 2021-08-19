В харьковском метро мужчина упал на рельсы
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.
Это произошло в 12:26 на станции "Героев Труда".
В ведомстве заявили, что пассажир упал по собственной неосторожности. Работники метро сразу отключили напряжение с рельсов, чтобы мужчину не ударило током.
Через 3 минуты после падения мужчину подняли на платформу.
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Впоследствии электроснабжение пути восстановили и движение в метро продолжилось.
Это событие не повлияло на график подземки.
К слову, маленький хищник случайно попал в харьковское метро.
Как сообщает телеграм-канал "Харьков лайф", лису заметили на харьковской станции метро "Пролетарская".
Напуганный зверек спустился по лестнице на платформу метро и пригнул на рельсы.
"Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…", - говорится в сообщении.
Смогли ли поймать и отпустить на свободу лису - неизвестно.
Видео с места инцидента можно увидеть здесь.
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