У Харкові аферистка провернула схему в магазині
Про це повідомили в Telegram-каналі "Харків 1654".
17 серпня по вулиці Тарасівській в одному з парфумерних магазинів шахрайка обдурила продавця на 500 гривень.
Шахрайка вибрала собі товар і підійшла до каси, потім дістала з гаманця 500 гривень і показала продавцеві, після чого сховала.
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Продавщиця почала шукати здачу і коли знайшла потрібну суму, віддала їх шахрайці.
Аферистка в підсумку забрала товар, свої 500 гривень, здачу і пішла.
Момент потрапив на відео.
До слова, банди небезпечних злодійок орудують не тільки в Харкові.
За словами очевидців, в Києві аферистки закидають камінням і пляшками "жертв", використовують газові балончики і б'ються.
Якщо їм не вдається пограбувати людину - вони починають кидати в нього камінням і пляшками.
Одній дівчині зі злочинної банди немає навіть 20-ти років.
До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів маршрутки і пошкодував.
Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.
Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.