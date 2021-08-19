У Харкові аферистка провернула схему в магазині

Про це повідомили в Telegram-каналі "Харків 1654".

17 серпня по вулиці Тарасівській в одному з парфумерних магазинів шахрайка обдурила продавця на 500 гривень.

Шахрайка вибрала собі товар і підійшла до каси, потім дістала з гаманця 500 гривень і показала продавцеві, після чого сховала.

Продавщиця почала шукати здачу і коли знайшла потрібну суму, віддала їх шахрайці.

Аферистка в підсумку забрала товар, свої 500 гривень, здачу і пішла.

Момент потрапив на відео.

До слова, банди небезпечних злодійок орудують не тільки в Харкові.

За словами очевидців, в Києві аферистки закидають камінням і пляшками "жертв", використовують газові балончики і б'ються.

Якщо їм не вдається пограбувати людину - вони починають кидати в нього камінням і пляшками.

Одній дівчині зі злочинної банди немає навіть 20-ти років.

До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів маршрутки і пошкодував.

Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.

Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.