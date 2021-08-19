В Харькове аферистка провернула схему в магазине
Об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков 1654".
17 августа по улице Тарасовской в одном из парфюмерных магазинов мошенница обманула продавца на 500 гривен.
Мошенница выбрала себе товар и подошла к кассе, потом достала из кошелька 500 гривен и показала продавцу, после чего спрятала.
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Продавщица начала искать сдачу и когда нашла нужную сумму, отдала их мошеннице.
Аферистка в итоге забрала товар, свои 500 гривен, сдачу и ушла.
Момент попал на видео.
К слову, банды опасных воровок орудуют не только в Харькове.
По словам очевидцев, в Киеве аферистки забрасывают камнями и бутылками "жертв", используют газовые баллончики и деруться.
Если им не удается ограбить человека - они начинают бросать в него камнями и бутылками.
Одной девушке из преступной банды нет даже 20-ти лет.
К слову, что вор открыл охоту на пассажиров маршрутки и пожалел.
Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.
Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.