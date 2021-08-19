В Харькове аферистка провернула схему в магазине

Об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков 1654".

17 августа по улице Тарасовской в одном из парфюмерных магазинов мошенница обманула продавца на 500 гривен.

Мошенница выбрала себе товар и подошла к кассе, потом достала из кошелька 500 гривен и показала продавцу, после чего спрятала.

Продавщица начала искать сдачу и когда нашла нужную сумму, отдала их мошеннице.

Аферистка в итоге забрала товар, свои 500 гривен, сдачу и ушла.

Момент попал на видео.

К слову, банды опасных воровок орудуют не только в Харькове.

По словам очевидцев, в Киеве аферистки забрасывают камнями и бутылками "жертв", используют газовые баллончики и деруться.

Если им не удается ограбить человека - они начинают бросать в него камнями и бутылками.

Одной девушке из преступной банды нет даже 20-ти лет.

К слову, что вор открыл охоту на пассажиров маршрутки и пожалел.

Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.

Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.