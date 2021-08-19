Мешканка Харківщини вчинила страшний вчинок

33-річна мешканка міста Краснограда сама викликала поліцію і повідомила, що її чоловік впав і помер.

На місце події приїхали правоохоронці. Вони нарахували на тілі загиблого кілька ножових поранень в області грудної клітини.

З'ясувалася, що напередодні трагедії під час застілля подружжя посварилося. Жінка схопила ніж і почала завдавати поранення 44-річному цивільному чоловікові.

Від отриманих травм він помер

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До слова, нещодавно на Харківщині дівчина, яка зникла під час вечірки з друзями, була знайдена мертвою.

Вікторія відпочивала разом з компанією молодих людей на В'яловському водосховищі. Під час катання на катамаранах в якийсь момент дівчина не втрималася і впала у воду-з тих пір її ніхто не бачив.

Вікторію шукали водолази два дні, але тоді її так і не знайшли.

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