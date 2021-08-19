Жительница Харьковщины совершила страшный поступок

33-летняя жительница города Краснограда сама вызвала полицию и сообщила, что ее муж упал и умер.

На место происшествия приехали правоохранители. Они насчитали на теле погибшего несколько ножевых ранений в области грудной клетки.

Выяснилась, что накануне трагедии во время застолья супруги поссорились. Женщина схватила нож и начала наносить ранения 44-летнему гражданскому мужу.

От полученных травм он скончался

За свой поступок женщине грозит провести за решеткой до 15 лет.

К слову, недавно на Харьковщине девушка, которая пропала во время вечеринки с друзьями, была найдена мертвой.

Виктория отдыхала вместе с компанией молодых людей на Вяловском водохранилище. Во время катания на катамаранах в какой-то момент девушка не удержалась и упала в воду - с тех пор её никто не видел.

Викторию искали водолазы два дня, но тогда ее так и не нашли.

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