Жительница Харьковщины совершила страшный поступок
33-летняя жительница города Краснограда сама вызвала полицию и сообщила, что ее муж упал и умер.
На место происшествия приехали правоохранители. Они насчитали на теле погибшего несколько ножевых ранений в области грудной клетки.
Выяснилась, что накануне трагедии во время застолья супруги поссорились. Женщина схватила нож и начала наносить ранения 44-летнему гражданскому мужу.
От полученных травм он скончался
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За свой поступок женщине грозит провести за решеткой до 15 лет.
К слову, недавно на Харьковщине девушка, которая пропала во время вечеринки с друзьями, была найдена мертвой.
Виктория отдыхала вместе с компанией молодых людей на Вяловском водохранилище. Во время катания на катамаранах в какой-то момент девушка не удержалась и упала в воду - с тех пор её никто не видел.
Викторию искали водолазы два дня, но тогда ее так и не нашли.
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