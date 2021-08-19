Маленький хижак випадково потрапив у харківське метро

Як повідомляє телеграм-канал "Харків лайф", лисицю помітили на харківській станції метро "Пролетарська".

Наляканий звір спустився сходами на платформу метро і пригнув на рейки.

"Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати...",-йдеться в повідомленні.

Чи змогли зловити і відпустити на свободу лисицю-невідомо.

Відео з місця інциденту можна побачити тут.

До слова, в метро Харкова сталася НП

Інцидент стався 6 серпня на станції метро Метробудівників.

Чоловік впав на рейки і ледь не потрапив під потяг.

З ним працюють поліцейські.

"Чоловік чи то оступився, чи то стрибнув свідомо-поки неясно. На графік руху поїздів це не вплинуло. Потяги тоді не було-працівники метро зняли напругу з контактних рейок, підняли чоловіка і подали напругу о 13:29», — розповіли в Харківському метрополітені.

Нагадаємо, що в переході не поспішають ремонтувати" втомлену " стелю.

Як повідомляла Politeka раніше, в українській столиці почав руйнуватися ще один міст, фото.

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