Маленький хижак випадково потрапив у харківське метро
Як повідомляє телеграм-канал "Харків лайф", лисицю помітили на харківській станції метро "Пролетарська".
Наляканий звір спустився сходами на платформу метро і пригнув на рейки.
"Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати...",-йдеться в повідомленні.
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Чи змогли зловити і відпустити на свободу лисицю-невідомо.
Відео з місця інциденту можна побачити тут.
До слова, в метро Харкова сталася НП
Інцидент стався 6 серпня на станції метро Метробудівників.
Чоловік впав на рейки і ледь не потрапив під потяг.
З ним працюють поліцейські.
"Чоловік чи то оступився, чи то стрибнув свідомо-поки неясно. На графік руху поїздів це не вплинуло. Потяги тоді не було-працівники метро зняли напругу з контактних рейок, підняли чоловіка і подали напругу о 13:29», — розповіли в Харківському метрополітені.
Нагадаємо, що в переході не поспішають ремонтувати" втомлену " стелю.
Як повідомляла Politeka раніше, в українській столиці почав руйнуватися ще один міст, фото.
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