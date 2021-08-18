У Харкові професорку ВНЗ, яка брала хабарі, покарають

Так, у червні 2017 року до професорки звернулася студентка четвертого курсу факультету "Бізнесу та фінансів".

Дівчині потрібно було закрити "хвости" з двох предметів. Від студентки професорка отримала 2,5 тисячі гривень.

Київський районний суд міста Харкова визнав професорку кафедри "організації виробництва та Управління персоналом" винною.

Жінка відбулася штрафом у розмірі 6 800 гривень.

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До слова, нещодавно студенти показали, як живуть у гуртожитку

За словами працівників гуртожитку, капітального ремонту тут не було більше 30 років.

"Сантехніка наша просто в жахливому стані. І якщо в кімнатах ще більш-менш, оскільки самі батьки там роблять ремонти, то в сантехніку ж ніхто не полізе. Чи не будуть же батьки труби міняти.

Коли той Капітальний ремонт буде-невідомо, нам нічого не говорять", - кажуть в адміністрації.

За жахливі умови для життя київські студенти платять 520 гривень на місяць - 2600 грн за п'ять місяців.